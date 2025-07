Dit bekende koekje komt mogelijk terug, maar daar is wel geld voor nodig

Na het sluiten van de iconische koekjesfabriek in hartje Gouda vorig jaar zet Ron Punselie (73) alles op alles om het familiebedrijf nieuw leven in te blazen. Met een crowdfundingsactie wil hij 1 miljoen euro ophalen zodat het bedrijf een doorstart kan maken, meldt Omroep West.

In de koekjesfabriek werden de geliefde Punselie’s stroopkoekjes gemaakt. Vorig jaar zomer rolden de laatste Punselie-koekjes uit de oven. Na 152 jaar viel het doek voor de fabriek in Gouda: het huurcontract liep af en de ovens gingen uit. Maar na alle hartverwarmende reacties van consumenten en afnemers, besloot Punselie het er niet bij te laten zitten.

Vorig jaar rolde de laatste stroopkoek de fabriek uit. Dat zie je in deze video:

1:19 Nooit meer een stroopkoek: na 152 jaar stopt Punselie

Geld nodig

Het doel van de crowdfundingsactie is om vóór eind augustus 1 miljoen euro op te halen. "We moeten realistisch blijven, dat is een hoop geld," erkent hij tegenover tegenover de regionale omroep. "Maar het is echt nodig als startkapitaal. Alle oude machines zijn weg of versleten, we moeten een compleet nieuwe lijn opbouwen."

De crowdfundingsactie staat nu twee dagen online, en de teller staat al op 27.000 euro. "Veel mensen doneren een tientje, maar er zijn ook mensen die een lening van 1000 of zelfs 5000 euro verstrekken."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Investeerders en banken zijn huiverig, omdat de omzet na de sluiting op nul staat. Daarom richt Punselie zich tot fans en consumenten. Wie meedoet, krijgt het geld na een jaar terug met 8 procent rente. "En als we het doelbedrag niet halen vóór 31 augustus, wordt het geld netjes teruggestort, maar dan zonder rente."