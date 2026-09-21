Straks pindakaas van eigen bodem? Timo oogst duizenden kilo's pinda's

Inmiddels zijn we wel gewend aan de wijn van Nederlandse bodem. Maar als het aan de Limburgse Timo Bodynek ligt, kunnen we binnenkort ook potten lokaal gemaakte pindakaas verwachten. Hij heeft als eerste Nederlander op grote schaal de peulvruchten weten te kweken, iets wat nu lukt vanwege de klimaatverandering. En ja: hij heeft er ook aan gedacht om koffie te gaan telen. Is dat het volgende project?

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"Wat grappig dat je dat zegt", schatert de goedlachse Limburger als Hart van Nederland hem vraagt naar de oorsprong van dit project. "Ik heb aan het begin echt daarover nagedacht, om koffie te gaan verbouwen. Maar ik stond op een ochtend pindakaas op mijn brood te smeren en toen dacht ik: waar komen die pinda's eigenlijk vandaan? En zo begon het."

Mogelijk wel 3000 kilo pinda's

De pindaboer noemt het "een uit de hand gelopen project" dat nu ook dienst doet als afstudeeropdracht voor zijn studie. Timo volgt namelijk agrarische bedrijfskunde bij de HAS green academy in Den Bosch. Ook zijn stage, die hij volgde in de Amerikaanse staat Californië, stond in het teken van de aardnoten. Kortom: hij weet er inmiddels het nodige vanaf.

Maar hoeveel heeft hij op zijn veld liggen? Dat is nog wel even de vraag. De oogst is al geweest, maar dat wil zeggen dat ze nu bovengronds liggen. "Nu moeten ze twee weken drogen. Het is nu nog moeilijk in te schatten hoeveel het is, maar het is echt veel en mijns inziens vergelijkbaar met andere landen. Dus we denken minstens 1000 kilo, maar ik denk zelf dat het wel richting de 3000 kilo gaat."