Vlees eten tijdens de kerstdagen nog van deze tijd? 'Duurzaamheid wel belangrijk'

Een kalkoen, een sappige hertenbiefstuk of een malse eendenborst. Met kerst trekken we alles uit de kast voor een feestelijk diner. Het is dé tijd van het jaar om uit te pakken. Lekker al dat vlees, maar in Amsterdam pleiten ze er tijdens de Vredesdienst voor Dieren juist voor om ook aan de dieren te denken tijdens de feestdagen en deze vleesloos te vieren. Maar is dat wel wat we echt willen?

Terwijl sommigen pleiten voor een diervriendelijke kerst, draaien slagerijen juist overuren. Rond deze tijd van het jaar is de vraag naar wild enorm. Slager Herman ter Weele ervaart deze periode topdrukte. "Mensen weten ons gelukkig massaal te vinden. Het is heel erg druk. Er is een gezellige sfeer. We kunnen heerlijk werken", vertelt hij aan Hart van Nederland.

Duurzaamheid belangrijk

Ter Weele zegt dat hij de vleesdiscussie zeker meeneemt. "Wij slachten zelf en zijn een kleinschalige slachterij. We zitten niet heel lang in de auto en we hebben mooie korte lijnen met onze veehouders. Duurzaamheid telt zeker mee bij ons."

Dat er tijdens de Vredesdienst voor Dieren wordt opgeroepen om geen vlees te eten, vindt hij wel een beetje ver gaan. "Maar bewuster vlees, vind ik een hele goede. Eet niet zomaar een massaproduct, maar weet wat je eet. Ga bewust met je eten om", aldus de slager.

Op is op

Volgens hem is het niet zo is dat jagers massaal de bossen in trekken om wild te schieten voor de feestdagen. In Nederland wordt het wild zorgvuldig geteld en op basis daarvan wordt besloten hoeveel dieren er afgeschoten mogen worden. Herman probeert zijn vlees duurzaam aan te bieden. En met duurzaamheid komt schaarste, wat betekent: op is op.