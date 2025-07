Supermarkten minderen vleesaanbiedingen, behalve deze

Nederlandse supermarkten hebben in de eerste helft van dit jaar fors minder vleesproducten in de aanbieding gedaan, zo blijkt uit een telling van dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier. In totaal ging het om 6422 vleesaanbiedingen, het laagste aantal in vijf jaar tijd. De organisatie noemt dit "een positieve trend".

Vooral bij Jumbo is het verschil groot. Die keten had 463 vleesaanbiedingen, waar dat er vorig jaar in dezelfde periode nog 801 waren. Dat is een afname van maar liefst 42 procent. Ook bij Spar (min 26 procent) en Hoogvliet (min 23 procent) werden minder vleesreclames geteld.

Aldi en Lidl doen juist meer vlees in de aanbieding

Niet alle ketens doen mee aan de daling. Bij Aldi steeg het aantal vleesaanbiedingen juist met 53 procent, en bij Lidl met 22 procent. Albert Heijn blijft met 1215 vleesreclames veruit koploper, gevolgd door Plus (1035) en Vomar (900).

Volgens Wakker Dier stunten supermarkten nog te veel met vlees, ondanks afspraken die elf ketens eerder maakten om meer plantaardige eiwitten te verkopen. Doel was om dit jaar tot 50 procent plantaardig te komen, maar dat percentage ligt nu op ongeveer 42 procent.

Hart van Nederland/ANP