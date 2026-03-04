Volg Hart van Nederland
Strakker de zomer in? Dit heeft meer effect dan uren in de sportschool

Eten

Vandaag, 22:54

Nog achttien weken tot de zomervakantie en dus slaat bij veel Nederlanders toch weer die bekende vraag toe: hoe kom ik op tijd in shape voor mijn summerbody? Volgens coach Kirsten van den Berg zit het antwoord niet per se in nóg vaker naar de sportschool gaan, maar vooral in wat je op je bord legt.

Wie een calorietekort aanhoudt – dus minder calorieën eet dan je verbrandt – kan volgens haar veilig tot zo’n één procent van het lichaamsgewicht per week verliezen. Dat zie je sneller terug in de spiegel dan alleen extra uurtjes zweten. Krachttraining blijft wel belangrijk om je spieren te behouden, maar zonder je voeding aan te passen duurt het langer voordat je echt verschil merkt.

Geen wonderen

Haar belangrijkste boodschap: verwacht geen wondertransformatie in vier weken. Wie nú begint en kiest voor een aanpak die ook na de zomer vol te houden is, maakt uiteindelijk het meeste kans op blijvend resultaat.

Door Redactie Hart van Nederland

