Restaurants onder druk gezet om foie gras: 'Geen zin in demonstranten in mijn zaak'

Nederland produceert al een hele tijd geen foie gras meer, een gerecht dat gemaakt wordt van de lever van ganzen of eenden. Toch is dat voor verschillende dierenactivisten niet genoeg. Zij willen niet alleen dat het niet meer geproduceerd wordt, maar ook dat het gerecht nergens meer verkocht wordt.

Bij 43 procent van de Nederlandse sterrenrestaurants staat nog foie gras op de kaart, blijkt uit onderzoek van Wakker Dier. Van de 125 sterrenrestaurants in Nederland, trof Wakker Dier in 54 gevallen het beruchte gerecht aan. Vanwege het dierenleed is het verboden om foie gras te bereiden in Nederland, maar importeren mag wel. Dierenactivisten proberen nu de import van het product tegen te gaan.

Ronald van Roon, eigenaar van restaurant Calla's in Den Haag, kreeg vlak voor de kerst ook te maken met de actievoerders. Hij heeft inmiddels geen foie gras meer op het menu staan, maar niet per se omdat de actievoerders hem tot een ander inzicht hebben gebracht.

"Ik heb geen zin om die mensen iedere week voor mijn zaak te hebben", aldus Van Roon in gesprek met Hart van Nederland. "We hebben foie gras op dit moment even van het menu gehaald, en zien later wel of het ooit nog terugkeert."

Het doel van de actievoerders om het gerecht bij meerdere sterrenrestaurants van de kaart te halen, lijkt succes te hebben. Twee sterrenrestaurants laten weten dat ze, naar aanleiding van de demonstratie, gaan kijken of ze een alternatief gerecht aan kunnen bieden.