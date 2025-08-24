Van perenijs tot extreem zuur: TikTok smult én gruwelt van nieuwe pepernoten

Ze liggen er alweer: pepernoten. Terwijl de zomer nog niet eens echt voorbij is, worden de kruidnoten nu al volop getest én besproken op TikTok. Op het sociale mediaplatform verschijnen een hoop filmpjes over de meest opvallende smaken.

Naast de bekende kruidnoten en de chocoladevariant zijn er dit jaar weer nieuwe smaken te vinden. Wat dacht je van de smaak van mango cheesecake, Aperol Spritz, crème brûlée of pompoen? Maar vooral de kruidnoten met perenijs-smaak vallen op op TikTok. "Ik heb deze perenijsjes gekocht, en ze waren eigenlijk heel erg lekker", klinkt het in een video. Ook de red velvet-variant krijgt veel positieve reacties.

'Sta in de hens'

Toch zijn er ook kruidnoten die minder goed in de smaak vallen. Zo zijn de extreem zure kruidnoten voor veel TikTokkers een brug te ver. "Ik krijg er kippenvel van", zegt iemand. De spicy kruidnoten leveren zelfs pijnlijke reacties op: "Ik sta in de hens."

Ondanks dat de kruidnoten al in de winkel liggen, is het nog lang geen december. Sinterklaas komt namelijk pas over 84 dagen aan in ons land. Dat geeft pepernotenliefhebbers in ieder geval genoeg tijd om hun favoriete smaak uit te zoeken.