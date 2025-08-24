Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Van perenijs tot extreem zuur: TikTok smult én gruwelt van nieuwe pepernoten

Eten

Vandaag, 08:31

Link gekopieerd

Ze liggen er alweer: pepernoten. Terwijl de zomer nog niet eens echt voorbij is, worden de kruidnoten nu al volop getest én besproken op TikTok. Op het sociale mediaplatform verschijnen een hoop filmpjes over de meest opvallende smaken.

Naast de bekende kruidnoten en de chocoladevariant zijn er dit jaar weer nieuwe smaken te vinden. Wat dacht je van de smaak van mango cheesecake, Aperol Spritz, crème brûlée of pompoen? Maar vooral de kruidnoten met perenijs-smaak vallen op op TikTok. "Ik heb deze perenijsjes gekocht, en ze waren eigenlijk heel erg lekker", klinkt het in een video. Ook de red velvet-variant krijgt veel positieve reacties.

'Sta in de hens'

Toch zijn er ook kruidnoten die minder goed in de smaak vallen. Zo zijn de extreem zure kruidnoten voor veel TikTokkers een brug te ver. "Ik krijg er kippenvel van", zegt iemand. De spicy kruidnoten leveren zelfs pijnlijke reacties op: "Ik sta in de hens."

Ondanks dat de kruidnoten al in de winkel liggen, is het nog lang geen december. Sinterklaas komt namelijk pas over 84 dagen aan in ons land. Dat geeft pepernotenliefhebbers in ieder geval genoeg tijd om hun favoriete smaak uit te zoeken.

Lees ook

Amerigo 2.0, voormalige paard van Sinterklaas, overleden: 'Zullen hem missen'
Amerigo 2.0, voormalige paard van Sinterklaas, overleden: 'Zullen hem missen'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.