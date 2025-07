Amerigo 2.0, voormalige paard van Sinterklaas, overleden: 'Zullen hem missen'

Amerigo 2.0, het voormalige paard van Sinterklaas en de verblijding van kinderharten in Nederland, is overleden. Dat meldt Stichting De Paardenkamp donderdag op Instagram. Het dier werd maandag ingeslapen in een paardenrusthuis in Soest, waar hij van zijn welverdiende pensioen genoot. De trouwe viervoeter van de Goedheiligman is 30 jaar oud geworden.

"Afgelopen maandag hebben we helaas afscheid moeten nemen van Amerigo 2.0", schrijft de stichting op Instagram. De stichting beschikt over verschillende 'rusthuizen' in Soest waar gepensioneerde paarden in alle rust de laatste jaren van hun leven kunnen doorbrengen.

Number Seven, ofwel Amerigo 2.0, was vanaf 2014 het 'hulppaard' van de Sint en diende vooral als aflosser voor Amerigo, het toenmalige originele paard van Sinterklaas. In die rol schepte het paard een echte band met Bram van der Vlugt, de alom geliefde voormalige Sint. Samen schitterden ze in verscheidene films en intochten. Het pensioen van Number Seven volgde kort na het overlijden van Bram in 2020.

"Amerigo heeft 3 prachtige jaren van zijn pensioen op De Paardenkamp mogen genieten en heeft een bewonderingswaardige leeftijd van 30 jaar mogen bereiken. We zullen hem enorm missen", aldus de Paardenkamp.