Grootste kerststol ter wereld ligt op station Haarlem: zó lang is-ie

Koninklijke Amarant Bakkers hebben samen met Sky Radio het wereldrecord gevestigd voor de langste kerststol ter wereld. Op station Haarlem werd de stol, die maar liefst 79,95 meter lang is, getoond en officieel opgemeten door een medewerker van het Guinness Book of World Records.

Het vorige record uit 2010 stond op 71,2 meter. En wat gaat er allemaal in zo'n bijna 80 meter lange stol? Denk aan 112 kilo bloem, 25 liter gist, 4,6 kilo melk, 3,5 kilo eieren, 3 kilo suiker en 2 kilo boter. Ter decoratie werd er ook nog 112 kilo gedroogd fruit, 3 kilo poedersuiker en 47,5 kilo amandelspijs aan toegevoegd.

Feestelijks

De hele stol opeten is natuurlijk niet te doen. Daarom is hij verdeeld in 300 kleinere stollen en geschonken aan de Voedselbank in Haarlem en Haarlemmermeer. "De donatie van deze enorme kerststol brengt iets feestelijks op tafel bij gezinnen die het hard nodig hebben", zegt Rian van Velzen van de Voedselbank. Zangeres Davina Michelle, ambassadeur van de organisatie, sneed de imposante stol aan.