'Rattenplaag-restaurant Amsterdam weer geopend, eigenaar zet pand te koop'

Het restaurant dat vorige maand moest sluiten vanwege een rattenplaag, heeft de deuren weer geopend. Dat meldt AT5 donderdag. Beelden van de ratten in de zaak werden massaal gedeeld. Een kleine maand later besluit de eigenaar de zaak te heropenen, maar gasten die een hapje willen eten in het restaurant komen van een koude kermis thuis. De eigenaar heeft de zaak namelijk te koop gezet.

Op de beelden (zie bovenstaande video) was te zien dat meerdere ratten krioelden door de zaak, over het keukenblad en door de bakken waarin eten wordt bewaard. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) werd ingelicht en besloot om de zaak te sluiten.

In een reactie laat de eigenaar aan AT5 weten dat het probleem is opgelost, en dat het restaurant weer open mag. De eigenaar is echter "klaar met de zaak". "Ik kon niet werken van de stress en ik ga volgende maand verhuizen naar een andere locatie. De zaak gaat dicht omdat ik veel last heb van alles. Ik kan niet meer op deze plek blijven werken."

Er was wel wat werk aan de winkel om ervoor te zorgen dat de zaak weer open mocht gaan. Zo heeft de eigenaar alle gaten en kieren gedicht en is er een plaagdierenbestrijder ingehuurd. De NVWA meldt aan AT5 dat het restaurant door deze maatregelen weer open mocht.