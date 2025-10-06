Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Ook een stukje? Nederland is wereldrecord rijker: grootste vlaai ooit

Eten

Vandaag, 14:03

Link gekopieerd

Hoe je een vlaai van zeven meter breed en dik 1000 kilo zwaar in een oven krijgt, is ons een raadsel. Maar het levert wel een leuk resultaat op: door zo'n gevaarte te maken is ons land en specifiek Limburg namelijk een officieel wereldrecord rijker!

De makers hebben van Guinness World Records, de organisatie die dit soort records bijhoudt, een officieel certificaat ontvangen. En dat is ook niet voor niets, want er zijn nogal wat bloed, zweet en tranen in de Limburgse lekkernij gestoken. Nou ja, niet letterlijk natuurlijk, want dat zou wel heel raar smaken. Wat er wél in is gegaan:

  • 350 kilo bloem

  • 600 eieren

  • 3,5 kilo gist

  • 300 kilo suiker

  • 125 kilo boter

  • 3,2 kilo zout

  • 530 kilo abrikozen

  • 16 kilo maïszetmeel

  • 1 kilo vanille

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Crumble maakt het af

Wie zelf ook aan de slag wil moet dus zo ongeveer een dieplader huren wil men alles in huis krijgen. Wat wel weer meevalt is de tijd die je aan het bakken van zo'n vlaai kwijt bent. Je zou denken dat dit een proces van dagen is, maar niets is minder waar. De makers en nu trotse bezitters van het wereldrecord verklaren dat het hen 'slechts' acht uur heeft gekost.

Wie bovenstaand recept goed doorleest, weet ook al wat de vruchtentaart bevat: een enorme berg abrikozen. "Maar om het echt lekker te maken hebben we er ook nog eens een crumble op gedaan", zegt de trotse bakker Johan Nulens uit België. Samen met Nederlandse bakkers en leerling-bakkers heeft hij het record nu in handen. De vlaai is gemaakt ter ere van de horecavakbeurs BBB Maastricht en staat er niet alleen maar voor de sier. Maar liefst 9000 bezoekers kunnen een stukje krijgen.

Door Daniël Bom

Lees ook

Jeroen uit Enschede breekt record met gigantische zonnebloem: zo lang is 'ie
Jeroen uit Enschede breekt record met gigantische zonnebloem: zo lang is 'ie

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.