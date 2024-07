Keukens van Paleis op de Dam opnieuw opengesteld in voorbereiding Keti Koti

Het is bijna 1 juli, ook wel: Keti Koti, de dag die centraal staat voor de afschaffing van de trans-Atlantische slavernij. Voor die gelegenheid worden tienduizenden heri heri-maaltijden uitgedeeld. Er is een grote keuken nodig voor het bereiden van al die maaltijden, dus stelt de koning de keukens van het Koninklijk Paleis Amsterdam beschikbaar.

Twee van de chefs die de maaltijden maken zijn Ayra en Ira Kip, bedenkers van Free Heri Heri For All. Ze vinden het "passend" en "belangrijk" dat de heri heri-maaltijden die worden uitgedeeld rondom Keti Koti in het Koninklijk Paleis Amsterdam worden bereid. "Ik denk dat meer van dit soort plekken, die verbonden zijn aan de slavernij, zich juist moeten openstellen op dit soort dagen."

Wat is Heri Heri? Heri heri werd op de plantages in Suriname gegeten door tot slaaf gemaakten en bestaat uit gekookte zoete aardappel, cassave, gele en groene banaan, bakkeljauw en een ei.

Claudia Hörster, de directeur van de Koninklijke Verzamelingen, vindt het "een belangrijke missie voor iedere culturele instelling om een inclusieve geschiedenis te vertellen en echt alle aspecten uit te lichten". "In het bijzonder op deze plek, waar de geschiedenis zo nauw verweven is met het koloniale verleden in zijn geheel."

Vorig jaar werden de keukens ook al opengesteld. Toen werden 150.000 maaltijden gemaakt die werden uitgedeeld op verschillende locaties zoals het Bonnefantenmuseum in Maastricht, de TU Delft en De Nederlandsche Bank in Amsterdam.