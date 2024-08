Kaaswinkels in opmars, maar groentewinkels verdwijnen: 'We willen meer luxe'

In de afgelopen tien jaar is het winkelstraatbeeld in Nederland flink veranderd. Terwijl het aantal kaasspeciaalzaken met maar liefst 37 procent is toegenomen, zien we een zorgwekkende daling van 23 procent in het aantal groentewinkels. Hoe komt het dat kaaswinkels steeds meer in trek zijn en groentewinkels het juist moeilijk hebben?

Volgens retaildeskundige Erik Hemmes heeft de coronapandemie een flinke rol gespeeld. "Mensen konden niet uit eten en zochten naar culinaire hoogstandjes voor thuis. Kaaswinkels hebben hier slim op ingespeeld en zagen hun omzet enorm stijgen, een groei die ze na corona hebben vastgehouden."

Groentewinkel met snoep

Pieter Struik heeft vorige mand zijn groentewinkel gesloten. "De omzet bleef achter, terwijl de kosten de pan uit rezen. We probeerden ons te onderscheiden door ook producten als snoep en wasmiddel te verkopen." Door oplopende kosten heeft Struik zijn groentewinkel ingeruild voor automaten waar mensen zelf hun groenten en fruit uit kunnen halen.

Maar niet alle groenteboeren geven het op. "Toen ik de winkel overnam, heb ik alles verbouwd en ons aanbod uitgebreid met verse salades en maaltijden. Hierdoor trekken we zelfs klanten weg bij de supermarkt, zegt Kees Heemskerk, eigenaar van een goedlopende groentewinkel. "Ik denk dat er steeds minder groentewinkels zijn doordat het weinig wordt overgenomen door de kinderen of andere jonge ondernemers."

Kaaswinkels weten zich goed te onderscheiden met luxe producten en een persoonlijke service Erik Hemmes

Ook de jonge kaasondernemer Rick Horsthuis dankt zijn succes aan zijn unieke aanbod. "Ik verkoop naast kaas ook wijnen en lokale producten. Dit maakt mijn winkel aantrekkelijk en blijven de klanten terug komen die iets speciaals zoeken." Volgens Rick zien steeds meer mensen de waarde in van een speciaalzaak waar persoonlijke service en kwaliteit voorop staan.

Speciaalzaken

Hoewel de concurrentie van supermarkten groot is, blijft de vraag naar speciaalzaken bestaan verwacht Hemmes. "Kaaswinkels, bakkers en andere voedselspeciaalzaken weten zich te onderscheiden en inspelen op de wensen van de klant. Maar ze moeten zich wel blijven vernieuwen."