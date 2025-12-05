Volg Hart van Nederland
Raad Hilversum voert 'krokettenpauze' in na storende eetgeluiden tijdens vergadering

Vandaag, 11:49

In de Hilversumse gemeenteraad is een bijzondere traditie voortaan officieel geregeld: de krokettenpauze. Die komt er nadat burgemeester Gerhard van den Top tijdens een recente vergadering raadslid Frederique Durlacher aankondigde met een volle mond, zoals te zien is in de bovenstaande video. Het incident leidde tot ongemak in de raad, en nu wordt de pauze structureel ingelast.

Tijdens de Begrotingsraad van 12 november merkte raadslid Frederique Durlacher dat er weinig aandacht was voor haar betoog nadat de burgemeester haar al smakkend aankondigde. Na afloop schreef ze op sociale media: "Ik vroeg om een financieel debat. Ik kreeg een frituursessie."

'Krokettenpauze'

Ze besloot het aan te kaarten in het fractievoorzittersoverleg. Daar kreeg ze steun van andere collega's. Nu is er besloten om de vergadering op een logisch moment te schorsen voor een 'krokettenpauze'. De livestream gaat daarbij even op zwart, zodat niemand al smakkend in beeld verschijnt.

"Deze onderbreking geeft raadsleden de gelegenheid om even de benen te strekken en iets te drinken te pakken. De inmiddels gevestigde traditie binnen de Hilversumse raad kan dan ook buiten de orde van de vergadering plaatsvinden", aldus de gemeente Hilversum tegen NH Nieuws.

