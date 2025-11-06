Bijzondere motie: CDA in Almere wil kroket na lange raadsvergadering

Na urenlang vergaderen met knorrende magen is het CDA in Almere er klaar mee: er moet een snack komen na lange raadsavonden. En niet zomaar een snack, maar een kroket of bitterbal. De partij diende daarom een motie in om de frituursnack een vast onderdeel te maken. En wat blijkt: het CDA en de krokettenmotie hebben een rijke geschiedenis met elkaar.

Afgelopen donderdag werden tijdens de algemene beschouwingen in Almere bitterballen beloofd door wethouder Tang, maar die bleken nergens te bekennen. "Teleurstellend", aldus het CDA. "Na een plenaire vergadering tot diep in de nacht is er veel behoefte aan een warme snack." Daarom stelden de fractie, met een knipoog, een 'krokettenmotie' in. Want een snack is wel op z'n plaats na een lange vergadering, vinden ze.

Snacktraditie bij het CDA

Het idee van de krokettenmotie bij het CDA is niet nieuw. Al in 1993 pleitte Jan Peter Balkenende in Amstelveen voor de krokettenmotie. In 2015 ontstond er zelfs een rel in Tynaarlo over de snack, en in Losser vroeg het CDA om kroketten mét mosterd. Het lijkt haast een traditie binnen de partij.

Raadslid Kees Sanderse wil dat het college van Almere voortaan zorgt voor een kroket, bitterballen of een vergelijkbare (veganistische) optie bij vergaderingen die na 23.30 uur eindigen. "Wethouders, raadsleden, fractieassistenten, ambtenaren en bezoekers verdienen een beloning," stelt hij.

Niet iedereen is happig op de motie. PVV-raadslid Annette noemt het 'de meest belachelijke motie die ze voorbij heeft zien komen'. En ook de lokale fracties van SP, D66 en ChristenUnie willen juist dat de gemeente de broekriem aanhaalt. "Als we moeten bezuinigingen op veel essentiëlere dingen in deze stad, vind ik dat we ook kunnen bezuinigen op borrels en netwerkevenementen", aldus Hans van Dijk van ChristenUnie Almere.