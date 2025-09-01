Terug

Boterham met kaas bij de lunch? Dat wordt steeds minder populair

Eten

Gisteren, 10:17

De zomervakanties zijn voorbij, de boterhammen worden weer massaal gesmeerd. Marktonderzoeker Circana onderzocht de populariteit van zo'n tachtig verschillende soorten broodbeleg, en het AD bericht daarover. Opvallend is dat plakjes vlees, waaronder boterhamworst, droge worst en gevogelte zoals kipfilet, in de lift zitten. Er werd in 4 jaar tijd 5 procent meer van verkocht. Van het smeerbare vlees voor op de boterham, zoals leverworst en paté, werd 5 procent minder verkocht.

De ultieme populaire smeersels zijn pindakaas en chocoladepasta, aldus de krant. Van pindakaas werd 12 procent meer van verkocht de afgelopen 4 jaar, en van chocoladepasta 13 procent meer. Een ander soort kaas, gewoon normale kaas, is echter minder populair geworden, en dat is best bijzonder voor ons land. De afgelopen 4 jaar deden we 1 procent minder kaas op ons brood. Smeerkaas werd echter populairder, met 2 procent.

Toch blijft kaas wel het populairste broodbeleg van Nederland.

Bewuster

Volgens supermarkten is er vooral een verschuiving te zien naar gezonder broodbeleg, meldt het AD. "Ze letten op suiker, vet en vezels", aldus een woordvoerder van de Albert Heijn tegen de krant. Volgens diezelfde supermarkt verandert ook de manier waarop we broodbeleg gebruiken. Het wordt niet alleen meer op de boterham gegeten, maar ook op crackers, in yoghurt en op de borrelplank. Ook wordt plantaardig beleg vaker gekocht, zoals hummus en baba ganoush.

