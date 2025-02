Melloney (29) wint eerste NK Broodbeleggen met 'Broodje Elvis'

Melloney Lapidaire (29) uit Eindhoven heeft het allereerste NK Broodbeleggen gewonnen. Haar Broodje Elvis werd gekozen uit meer dan 440 inzendingen door het Nederlands Bakkerij Centrum en de Broodjestesters Friso en Martijn Nelis, bekend van TikTok en Instagram.

Het winnende broodje is een opvallende combinatie van brioche, pindakaas, banaan, bacon en jam. "Dit broodje lijkt een bizarre combi, maar is echt onverwacht lekker. Zelfs als je niet van pindakaas houdt. En het handige is dat je hem ‘s ochtends smeert, meeneemt in je broodtrommel en dat hij ‘s middags nog steeds lekker is", zeggen de Broodjestesters. Melloney zelf is overtuigd van haar creatie: "Dit broodje heeft alles in zich: zoet, zout, zacht én een beetje crunchy. Ik weet dat het klinkt als een gekke combo, maar oordeel niet voordat je het geprobeerd hebt."

Beeld: Nederlands Bakkerij Centrum

'Creativiteit op een boterham'

De wedstrijd leverde verrassende creaties op. Zo eindigde Mango Madness, een broodje met mango, kip en truffelmayo, op de tweede plek. Het Broodje Erwtensoep, een pistolet met hummus en rookworst, werd derde.

"De keuze was zo eenvoudig nog niet", zegt Jenneke van Elderen, communicatieadviseur bij het Nederlands Bakkerij Centrum. "Nederland heeft ons echt verrast met alle verrassende broodjes. Van bizarre belegcombinaties tot aan broodjes die zo op een menukaart kunnen. Neem de Mango Madness, met een verrassende combi van mango, kip en truffelmayo. Die is echt lekker ook! Of het Broodje Erwtensoep: een pistolet met hummus en rookworst. Smaakt net als echte erwtensoep."

Warme broodjes en gedurfde combinaties

Tijdens het NK Broodbeleggen werd wel duidelijk hoe rekbaar het begrip ‘beleg’ is. Zo werd er een croissant met chocopasta en een magnumijsje, bestrooid met poedersuiker, ingezonden. Ook warme broodjes waren populair, van panini’s en luxe tosti’s tot flatbreads.

Jenneke van Elderen zag hierin een duidelijke trend: "Je ziet dat jongeren dat veel doen; hun broodje upgraden, door het te verwarmen onder de grill. En je kan er natuurlijk van alles op doen. Lekker voor de lunch natuurlijk en ideaal als 4-uurtje of voor het sporten. Zo blijkt maar weer, met brood kun je alle kanten uit. Gewoon een boterham kaas met de lunch, dat hoeft echt niet meer! Wat ons betreft blijft het niet bij één editie van het NK!"