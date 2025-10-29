Boek van tienerchef Sepp van Dijk bovenaan Bestseller 60

Een week na de release staat het eerste kookboek van de 18-jarige Sepp van Dijk, Super Simple, Very Tasty, al op nummer 1 van de Bestseller 60, de lijst met bestverkochte boeken in Nederland. Dat meldt boekenkoepel CPNB woensdag.

"Prachtig om te zien dat Sepp zo jong al ongelooflijk goed kan koken en iedereen inspireert met zijn eerste kookboek. Een talent waar we nog veel van gaan horen", vertelt Daniëlle Vermeulen aan ANP.

In het begin van het jaar ging Hart van Nederland op bezoek bij Sepp, nadat hij complimenten kreeg van Gordon Ramsay:

1:35 Sepp (18) trekt met zijn kookkunsten aandacht van Gordon Ramsay: 'Telefoon ontplofte'

De hoogste nieuwkomer na Van Dijk is Dav Pilkey met Dog Man en de Cupcake-klus op nummer vijf. Direct daarachter komt Suzanne Vermeer met Ingesneeuwd, haar 51e notering in de lijst.