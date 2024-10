Bakkers willen dat gesjoemel met échte Limburgse vlaai wordt aangepakt

Hommeles in het Limburgse vlaaienland. Bakkers uit de provincie willen dat de Voedsel- en Warenautoriteit optreedt tegen collega's die hun vlaaien onterecht als 'Limburgs' verkopen, meldt L1 Nieuws. Er zijn zelfs Europarlementariërs ingeschakeld om de NVWA via Brussel onder druk te zetten om de status van Europees streekproduct actief te handhaven.

Want een Limburgse vlaai mag sinds het begin dit jaar niet zomaar meer een Limburgse vlaai heten. Sinds januari heeft het een zogenaamde Beschermde Geografische Aanduiding (BGA). Dit zorgt sindsdien voor een goede verkoopt vertelt Frans Voncken tegen L1 Nieuws: "De aangesloten bakkers verkopen 20 procent meer vlaaien, sommige soorten nog wel meer. Rijste-, abrikozenvlaai en strooisel met pudding horen bij de top."

In de video boven dit artikel zie je hoe de Limburgse bakkers begin 2024 streden voor de Beschermde Geografische Aanduiding en de historie van de Limburgse vlaai.

Zo'n vlaai moet dagvers gebakken worden in Belgisch- of Nederlands Limburg, de bodem is maximaal 1 centimeter dik en moet zijn gemaakt van gistdeeg. Wanneer het uit de oven komt mag er niks meer aan veranderd worden. Maar toch zijn er nog bakkers die onterecht een 'Limburgse' vlaai verkopen. Daarop hebben de Limburgse bakker een klacht ingediend bij de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit.

Geen handhaving

Maar of er ook daadwerkelijk iets gaat gebeuren betwijfelt Marcel Roubroeks uit Sittard, een van de initiatiefnemers achter de streekproductenstatus. "De ambtelijke molens malen traag, actief handhaven gebeurt momenteel niet." Waar Roebroeks zich ook aan stoort zijn de supermarktketens die de grenzen opzoeken. "Hier is een supermarkt die baksels verkoopt als "Vlaai Vers uit Limburg". Dat vind ik misleiding, daar zou de NVWA iets van moeten zeggen", vertelt hij tegen L1 Nieuws.

Bakker Frans Voncken vindt ook dat de bakkers die de regels proberen te omzeilen op de vingers getikt moeten worden. "Het hoeft niet met een boete, maar wel een waarschuwing. Als je Limburgse vlaai wil verkopen, dan moet dat wel volgens de spelregels."

De gemoederen lopen zo hoog op dat de Limburgse bakkers hun vlaaien hebben gericht op het Europees Parlement. "Daar is het uiteindelijk ook begonnen", zo refereert Marcel Roubroek aan de beschermde Europese status. "We hopen dat Brussel actie kan ondernemen en dat de bal gaat rollen. Zodat de Limburgse vlaai op het netvlies komt van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit en de NVWA actief gaat handhaven."