Allergiewaarschuwing: Dirk haalt per direct deze ontbijtgranen uit de schappen

Supermarkketen Dirk van den Broek haalt per direct de Nestlé Cereal Lion Wildcrush en Nestlé Cereal Kitkat uit de schappen. Na controle bleek dat de verpakkingen mogelijk geen Nederlandse productinformatie bevatten.

Hierdoor is het niet duidelijk welke allergenen in het product zitten. Klanten met een gluten- of melkallergie worden dringend verzocht het product niet te consumeren.

Het gaat om de onderstaande producten:

Nestlé Cereal Lion Wildcrush (EAN Code: 7613038529929)

Nestlé Cereal Kitkat (EAN Code: 8445290728791)

Klanten kunnen de producten terugbrengen naar de winkel en krijgen hun geld terug, ook zonder kassabon krijgen klanten hun geld terug.