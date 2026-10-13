100.000 kilo aan pruimen over na oogst, groot deel moet nog gered worden

Het is niet te pruimen! 100.000 kilo aan pruimen lagen te niksen na een ‘te goede oogst’ deze zomer. De hitte was goed nieuws voor de groei van de pruimen, maar niet voor de boeren en telers. Die zitten nu met een enorm overschot dat ze niet kwijt kunnen. Maar gelukkig is daar de Voedselbank, die het volledige aantal pruimen overneemt en zal aanbieden in vestigingen door heel Nederland.

Telers van B&B Fruit in Herveld en No Waste Army zijn bezig om alle pruimen over de lopende band te krijgen en netjes te verpakken. Thibaud van der Steen van No Waste Army zegt dat het een enorme klus is om alle pruimen goed te verwerken. "De eerste 16.000 kilo zijn inmiddels al ingepakt en ‘gered’. Maar we moeten nog zo'n 87.000 kilo kwijt. Gelukkig heeft de Voedselbank het op zich genomen om alles mee te nemen naar locaties door het hele land. Het gaat om in totaal tien vrachtwagens vol pruimen die deze week mee zullen gaan."

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Waar No Waste Army alleen vandaag kwam meehelpen, zijn de telers van B&B Fruit er de hele week wel zoet mee. "Over de lopende band komt pruim na pruim voorbij. We halen de slechte pruimen er nog uit voordat ze ingepakt worden en in de vrachtwagens meegaan. Het is fijn te weten dat al deze pruimen niet allemaal weggegooid zullen worden en dat we hier nog veel mensen blij mee kunnen maken", aldus teler Frederik Bunt.

Meer versproducten kunnen aanbieden

Als de pruimen eenmaal zijn verpakt en in de vrachtwagen liggen, gaan ze door naar De Groente en Fruitbrigade. Zij zorgen ervoor dat alle versproducten goed worden verwerkt en bij de Voedselbanken in Nederland terechtkomen. Marika van der Loo (winkelbeheerder Voedselbank Arnhem) is blij met deze toestroom van verse pruimen.

"Versproducten zijn belangrijk om ook bij de Voedselbank met regelmaat aan te kunnen bieden. Er is namelijk al jarenlang een tekort aan gezonde en verse producten."

Betere afspraken

Volgens Thibaud moeten dit soort scenario's, waarbij 100.000 kilo pruimen dreigt te worden weggegooid, beter worden voorkomen. "Boeren en supermarkten hebben contracten waarin aantallen kilo's staan. Per product zijn er minimum- en maximumaantallen. Als de aantallen boven het maximum uitkomen, neemt de supermarkt het niet aan."

Hierdoor blijven boeren ermee zitten en kunnen ze het niet kwijt. Dat moet anders vindt hij. In het contract zou moeten staan dat de volledige oogst door supermarkten aangenomen moet worden. Want ook op basis van uiterlijk worden groente en fruit afgekeurd"

Het ziet er dan niet mooi genoeg uitziet voor in de schappen. Terwijl het wel allemaal gewoon van goede kwaliteit is. Dat soort dingen moeten anders om voedselverspilling beter tegen te gaan."