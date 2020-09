De vreugdevuren in Duindorp en Scheveningen gaan dit jaar waarschijnlijk door. Burgemeester Jan van Zanen schrijft in een brief aan de raad dat het er gunstig uitziet voor de evenementen. Tijdens de jaarwisseling van 2018/2019 zorgden de vuren voor een enorme vonkenregen. Afgelopen jaarwisseling konden ze daarom ook niet doorgaan.

Dit jaar ziet het er dus rooskleuriger uit. De vreugdevuren worden gezien als vergunningplichtige evenementen. Vorig jaar werden er ook aanvragen gedaan om ze te mogen organiseren, maar die werden afgewezen. Destijds lag er net een vernietigend rapport van de Onderzoeksdraad voor Veiligheid. Dat rapport leidde tot het opstappen van toenmalig burgemeester Krikke en zorgde voor tegenslag bij het verlenen van vergunningen. Dit jaar zijn die problemen er niet.

Lees ook: Organisatie Duindorp plaatst overlijdensadvertentie voor vreugdevuur

Betere plannen

“De afgelopen maanden zijn diverse gesprekken gevoerd met de beoogde organisatoren van de vreugdevuren op Scheveningen, in Duindorp, de Purmerendstraat en de Paets van Troostwijkstraat.

De plannen laten zien dat de organisatoren van Scheveningen en Duindorp hard gewerkt hebben aan het completeren van de aanvraag. Dat heeft geleid tot substantieel betere plannen in vergelijking met voorgaande jaren,” aldus Van Zanen.

Lees ook: Ook vreugdevuur in Scheveningen komt er niet: geen vergunning voor organisatie

Naast de gemeente hebben ook de hulpdiensten een positief advies uitgebracht. Corona kan nog wel roet in het eten gooien. De burgemeester stelt het landelijk beleid nauwlettend te volgen en de daaruit volgende maatregelen en activiteiten daarop te zullen aanpassen.