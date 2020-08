Voorzitter Nederlandse Politiebond: 'Hitte, drank, drugs en corona-frustratie explosieve cocktail'

Een golf van rellen en geweld trekt door Nederland. Al meerdere avonden en nachten achter elkaar is het onrustig in Utrecht en Den Haag, waar relschoppers de straten onveilig maken. Maar ook in andere steden als Groningen, Almere, Tilburg en Rotterdam is er sprake van opvallend veel geweldsincidenten.

Volgens Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse Politiebond, komen de geweldsexplosies van de afgelopen week door een combinatie van hitte, alcohol, drugsgebruik en toenemende ‘corona frustratie’.

Explosieve cocktail

“De politie heeft er zijn handen vol aan. De relschoppers roepen elkaar op via sociale media, soms zijn het aanhangers van voetbalclubs, soms relzuchtige jongeren. En natuurlijk jongeren uit de verschillende buurten zelf grenzeloos tekeergaan. Buurtbewoners zijn het spuugzat”, vertelt Struijs aan Hart van Nederland. “In Den Haag zijn zelfs mensen uit België opgepakt die daar speciaal naartoe gekomen waren om te rellen. Het is ronduit asociaal gedrag”, vervolgt hij.

Volgens Struijs zijn het de corona regels, territoriumgedrag van jongeren en drank- en drugsgebruik die maken dat het gaat om een ‘explosieve cocktail’: “Iedereen heeft het gehad met de corona-spelregels. Het stapelt en het stapelt. De onrust is gaande in heel Nederland, niet qua rellen, maar wel wat betreft geweld. De politie blijft maar opschalen en staat hartstikke onder druk.”

Onrust in Utrecht

Burgemeester Peter den Oudsten van Utrecht keert zondag vervroegd terug van vakantie na de onrust vrijdag- en zaterdagavond in sommige wijken in de stad. Zaterdagavond gooiden jongeren in de wijk Overvecht met stenen, vuurwerk en fietsdynamo’s naar de politie. De ME trad enkele keren op. Er werden 23 personen aangehouden.

Vrijdagavond was het onrustig in de wijk Kanaleneiland. Toen hielden naar schatting 150 jongeren de politie bezig.

Relatief rustige zaterdagnacht in Schilderswijk

Na drie rumoerige nachten in de Haagse Schilderswijk, is het de nacht van zaterdag op zondag relatief rustig in de stad geweest, liet de Haagse politie zondagochtend weten. Er werden drie mensen aangehouden, twee wegens belediging van agenten en iemand op verdenking van heling van een scooter.

De politie in Den Haag hield zaterdagavond en -nacht in het centrum van de stad en omgeving bromfietscontroles. De maatregel volgde na de onrust in de Schilderswijk. Burgemeester Jan van Zanen liet donderdag nog weten dat jongeren die in de voorgaande nacht voor de onrust zorgden uit andere delen van de stad kwamen. “Op hun scooters kwamen zij hierheen – kennelijk om rotzooi te trappen”, verklaarde hij.