Maastrichtse zussen helpen kwetsbare ouderen in de coronacrisis met verse maaltijden

De zussen Floor (21) en Christien (12) Albertz uit Maastricht zijn met een prachtige actie bezig voor kwetsbare ouderen. Ze maken drie keer per week een maaltijd en delen die dan aan ze uit. En daar hoeven de ouderen dan ook niet voor te betalen.

De dames doen het vooral voor de gezelligheid, maar: “het gaat ook om de sociale controle”, zegt Floor. “Je hoort toch vaak dat ouderen eenzaam zijn, en zo hopen we met een praatje aan de deur dat te verminderen.” Tijdens deze tweede coronagolf hebben ze weer een aardige club afnemers. Maar ook tijdens de eerste golf waren ze al actief.

Nasi

Op maandag, woensdag en vrijdag zijn de dames druk bezig in hun eigen keuken. ‘Eigen’, want ze hebben er speciaal eentje opgezet in de tuin. Deze vrijdag op het menu: nasi met kipsaté. Halverwege de middag leggen Floor en Christien de laatste hand aan de maaltijden, en daarna gaan ze de wijk in voor de bezorgronde.

Waar tijdens de eerste coronagolf hun ouders nog voor de maaltijden betaalden, hebben ze deze keer gebruik gemaakt van sponsoring. Floor en Christien kunnen de kwetsbare ouderen het eten aanbieden omdat gulle gevers via een crowdfunding een bijdrage hebben gedaan.

