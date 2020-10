Rotterdamse Otto deelt voedselpakketten uit terwijl hij zelf geen cent te makken heeft

Otto Waterreus uit Rotterdam werd vier jaar geleden getroffen door een herseninfarct. In de twee jaar dat hij daarvan moest revalideren kreeg hij ook nog suikerziekte en een trombosebeen, waardoor hij alleen nog maar op de bank kon liggen. Daardoor kon hij zijn werk als acteur niet meer voortzetten en kwam hij bij de Voedselbank terecht.

Toen Otto daar eenmaal een paar keer was geweest, zag hij daar ook andere mensen uit zijn buurt. Otto besloot zich in te gaan zetten voor de mensen die helemáál niet in aanmerking komen voor de Voedselbank, omdat bijvoorbeeld hun inkomen net een paar euro te hoog is. Hij maakt voedselpakketten van zijn eigen pakketten en brengt die rond in de wijk.

Dagen zonder voedsel

“Ik vind dat echt geweldig,” vertelt een van de buurtbewoners die de steun van Otto mag ontvangen. “Ik heb minimale inkomsten. Dan kom je wel eens tekort. Dan zit je gewoon twee, drie dagen zonder voedsel.” De Rotterdamse weldoener kan de voedselpakketten maken omdat hij, naar eigen zeggen, niet alles van zijn eigen pakketten opmaakt. Otto: “het geeft een goed gevoel. Ik weet hoe het is om in moeilijke tijden rond te komen. Als je dan een steentje bij kunt dragen is dat alleen maar fijn. Ik deel het graag.”

De vrouw kan haar tranen nauwelijks bedwingen als ze een pakket van Otto in ontvangst neemt. “Echt geweldig dat Otto dat doet. Ik weet dat hij ontiegelijk veel pijn aan zijn been heeft. En dan moet hij met al die tassen lopen… en dat in deze moeilijke tijd.”

Documentaire

Otto zal binnenkort ook te zien zijn in een documentaire gemaakt door Pim Giel. Die brengt in ‘Er is genoeg‘ verhalen over armoede in Nederland in beeld. De documentaire is bedoeld om de verborgen armoede te lijf te gaan en moet binnenkort uitkomen.

