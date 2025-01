Zoekteam speurt naar beelden van vermiste Annemarije en Laura

Search And Rescue Nederland roept mensen met camerabeelden van twee vermiste vrouwen op om ze te delen. De 33-jarigen Laura en Annemarije verdwenen vorig jaar en zijn nog steeds spoorloos.

De 33-jarige Laura van der Laan is sinds 29 december vermist uit Rotterdam. Ze is om 20.08 uur nog gezien op camerabeelden toen ze haar woning verliet.

Het team heeft zaterdag 4 januari een grote zoekactie gedaan in Rotterdam, met onder meer speurhonden, drones en een sonarboot. Dat heeft echt nog niet geleid tot een spoor van Laura.

De vermiste Laura (L) en Annemarije (R). Beeld: SAR Nederland.

Annemarije twee maanden vermist

Daarnaast zoekt SAR Nederland naar de eveneens 33-jarige Annemarije uit Leeuwarden, die op vrijdag 8 november verdween uit haar woonplaats. Mogelijk heeft een bekende haar op donderdag 14 november nog gezien in de wijk De Drait in Drachten.

"Haar telefoon staat uit en ze beschikt waarschijnlijk over weinig of geen geld. Annemarije maakte vaak gebruik van het openbaar vervoer, maar het kan ook zijn dat ze nu liftend naar een andere plek is gegaan", stelt de politie.

Onlangs hield SAR een flyeractie op verschillende plaatsen in Friesland, in de hoop op meer informatie over de verdwijning van Annemarije.

Camerabeelden

SAR roept mensen uit Rotterdam en Friesland met mogelijk relevante camerabeelden op die te delen. "Er wordt op dit moment met man en macht naar deze jonge vrouwen gezocht en ondanks dat er veel tips binnen komen is er nog steeds niet de gouden tip."

De organisatie zocht de afgelopen dagen ook mee naar de vermiste Marjolein uit Rotterdam. Haar lichaam werd maandag gevonden bij de Kralingse Plas in haar woonplaats.