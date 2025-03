Claudia (57) weggelopen van zorginstelling in Zwammerdam, voorzichtig benaderen

De 57-jarige Claudia is sinds woensdag vermist uit het Zuid-Hollandse Zwammerdam. De politie waarschuwt haar voorzichtig te benaderen.

Claudia is rond 19.15 uur voor het laatst gezien bij de sporthal, toen ze daar te voet vertrok bij een zorginstelling. Het is niet duidelijk in welke richting ze is gelopen.

De vermiste vrouw uit Zwammerdam. Beeld: politie.

Signalement

De vrouw is 1,65 meter lang. Op het moment dat ze vertrok droeg ze een groene winterjas (te zien op de foto), een wit-blauw-roze sportlegging en beige laarsjes met bont. Onder haar jas had ze een grijze trui met daarop de tekst 'New York' aan. Ze heeft donkerblond haar.

Ondanks haar leeftijd functioneert Claudia op het niveau van een tweejarige. Ze is te herkennen aan haar voorover gebogen houding. Soms trillen haar armen en haar spraak kan haperend zijn.

De politie vraagt mensen uit te kijken naar de vrouw, zeker in de omgeving van Zwammerdam. Ook omwonenden met camerabeelden kunnen mogelijk een rol spelen in de zoektocht. Wie Claudia tegenkomt mag gelijk het spoednummer 112 bellen.