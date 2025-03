Grote zorgen om vermiste Heinrich Bruisma (83) uit Drenthe

Politie-eenheid Noord-Drenthe is naarstig op zoek naar een vermiste man met dementie. De 83-jarige Heinrich Bruisma wordt vermist vanuit Norg, een dorp in de gemeente Noordenveld. Hij is woensdagochtend voor het laatst gesignaleerd in de Oosterduinen.

Op Facebook heeft de politie het signalement van de man geplaatst. Hij is 1,75 meter lang, kaal en draagt een bril. Hij draagt hoogstwaarschijnlijk een groene leren jas, bruine schoenen en een pet. Daarnaast loopt hij enigszins krom.

De politie roept op om 112 te bellen als de man wordt gezien.