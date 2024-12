Politiehonden vinden geursporen van vermiste Addie (81) bij Zeeuws water

Vrijdagochtend hebben speurhonden geursporen gevonden van de 81-jarige Addie uit Vlissingen, die al sinds zondag wordt vermist. Bij de kanovijver aan het Nollepad in Vlissingen zijn mogelijke sporen ontdekt, waarna de politie het onderzoek verder heeft uitgebreid.

In de uitlegvideo hierboven legt Hart van Nederland uit wat je moet doen als iemand vermist raakt.

De politie meldt aan Hart van Nederland dat meerdere speurhonden aansloegen bij de kanovijver. Dit was aanleiding om het Landelijke Team Onderwaterzoekingen in te schakelen. Vrijdagochtend werd met een speciale politieboot, voorzien van een sonar, het water in de omgeving nauwkeurig onderzocht. Vooralsnog leverde dit geen doorbraak op.

Hulp van burgers

De zoektocht gaat ondertussen verder. Naast de kanovijver worden andere signalen geanalyseerd om meer duidelijkheid te krijgen. Als daar ook niks uitkomt, kan het zijn dat de burgers ingeschakeld worden om te helpen met zoeken, zo laat een woordvoerder van de politie weten.

De politie laat op de site weten dat Addie verward over kan komen en dat ze gezegd heeft terug te keren naar haar oude woonplaats Terneuzen. Een groot gebied rond haar woning is al uitgekamd. De politie roept inwoners in Vlissingen op hun deurbelcamera te bekijken, in de hoop dat ze Addie voorbij zien lopen. Een tipgever uit Middelburg gaf aan haar op dinsdagochtend gezien te hebben in Veerne, dus ook daar is de politie op zoek.