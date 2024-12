Nieuwe zoekactie naar vermiste vrouw (81) Vlissingen

De politie en het Veteranen Search Team zoeken dinsdag weer naar de vermiste 81-jarige vrouw uit Vlissingen. Eerdere zoekacties leverden niks op. De zoektocht richt zich nu vooral op het gebied rond het Nollebos en de Vredenhoflaan in de Zeeuwse plaats.

De vrouw werd voor het laatst gezien in de nacht van zaterdag op zondag rond 01.15 uur. Ze is mogelijk daarna in de vroege ochtenduren nog in de omgeving van Ter Reede en Vredehof geweest. Bewoners in deze wijken wordt gevraagd om hun deurbelcamera’s en beveiligingscamera’s te controleren op beelden waarop zij te zien kan zijn.

Signalement

De vermiste vrouw is ongeveer 1.80 meter lang, heeft halflang wit haar en draagt een goudkleurige bril. Ze was gekleed in een felblauwe pantalon en een beige jas en had een rood-wit-blauwe tas bij zich. Haar familie maakt zich grote zorgen en heeft toestemming gegeven om een foto van haar te delen. Ze hopen hiermee dat iemand haar herkent.