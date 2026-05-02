Vermiste vrouw (81) na dagenlange zoekactie weer terecht

Vandaag, 11:27

De vermiste vrouw (81) uit Zwolle is na een dagenlange zoekactie weer terecht. Dat meldt de politie op X. De vrouw is in de nacht van vrijdag op zaterdag aangetroffen in de omgeving van de Karveelschipperstraat in Zwolle, waarna ze is overgebracht naar het ziekenhuis voor de juiste zorg.

De vrouw werd sinds maandag vermist. Het Landelijk Team Onderwaterzoekingen (LTOZ) zocht donderdagochtend in het water langs de Werkerlaan in Zwolle naar de vrouw. Die zoekactie volgde op een speurhondenactie die woensdagavond plaatsvond.

De politie laat zaterdagochtend weten dat de vrouw is aangetroffen. Verder deelt de politie geen informatie over hoe het nu met de vrouw gaat.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Maxim (14) al twee weken vermist: dit weten we nu
Maxim (14) al twee weken vermist: dit weten we nu

