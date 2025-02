Vermiste Annemarije (33) na maanden teruggevonden in Frankrijk

De 33-jarige Annemarije uit Leeuwarden, die sinds 8 november vermist was, is weer gevonden. Dat heeft het Search and Rescueteam (SAR) maandag bevestigd.

SAR meldt op Facebook dat de ouders van Annemarije maandagochtend een telefoontje kregen met het nieuws dat hun dochter terecht is. Ze verblijft momenteel in een ziekenhuis in Frankrijk. Verdere details over haar gezondheidstoestand en de omstandigheden van haar verdwijning zijn niet bekendgemaakt.

Buitenland

Maandenlang werd er intensief naar haar gezocht, ook buiten Nederland. Haar flyer werd verspreid in Duitsland, Frankrijk en Engeland.