Vermist meisje (16) uit Rotterdam teruggevonden

Het 16-jarige meisje uit Rotterdam waar de politie gister aandacht voor vroeg, is teruggevonden. Het meisje is in goede gezondheid aangetroffen en inmiddels ook weer thuisgebracht, dat meldt de politie op X.

In bovenstaande video leggen we je uit wat je het beste kunt doen op het moment dat iemand in jouw omgeving vermist raakt, en wat juist niet.

Utrecht

Het meisje was vertrok maandag vanuit Rotterdam Zuid en werd sindsdien vermist. Het vermoeden was dat ze in de omgeving van Utrecht zou zijn. De politie maakte zich zorgen om haar welzijn.

Mensen die hebben meegezocht worden bedankt door de politie.