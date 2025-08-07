Terug

Vermiste vrouw (75) uit Lage Vuursche in goede gezondheid gevonden

Vermissing

Vandaag, 08:53

De 75-jarige vrouw die sinds woensdagavond werd vermist nadat ze te voet was weggelopen uit een verzorgingshuis in Lage Vuursche, is weer terecht. Ze is in goede gezondheid gevonden, meldt de politie op X.

Hulpdiensten kregen aan het begin van de avond een melding dat de vrouw werd vermist. Daarop werd direct een grootschalige zoektocht gestart. Met agenten te paard en later ook met speurhonden werd het bosrijke gebied uitgekamd, maar zonder resultaat. Later op de avond sloot ook het Veteranen Search Team zich aan bij de zoektocht.

Wat moet je doen als iemand vermist raakt? Je ziet het in onderstaande video:

Volgens de politie werd de vrouw uiteindelijk gevonden door een oplettende voorbijganger die dankzij een Burgernet-melding op de hoogte was van haar vermissing. De vermiste vrouw verkeerde in goede gezondheid. De politie bedankt op X iedereen voor het uitkijken naar de vrouw.

