Vrouw (75) vermist na verdwijning uit verzorgingshuis Lage Vuursche

De politie is sinds woensdagavond met man en macht op zoek naar een 75-jarige vrouw die te voet is weggelopen uit een verzorgingshuis. Aan het begin van de avond werd er gezocht met paarden in het bosrijke gebied rondom Lage Vuursche. Later werd de zoekactie uitgebreid met speurhonden, maar tot nu toe zonder resultaat.

De hulpdiensten kregen begin van de avond een melding dat de vrouw werd vermist. Over haar toestand is niets bekend. De politie startte direct een zoektocht met bereden eenheden in het gebied. "Hoe later op de avond, hoe meer zorgen wij ons gaan maken", laat de politie aan Hart van Nederland weten.

Later op de avond sloot ook het Veteranen Search Team zich aan bij de zoektocht.

De politie heeft een signalement van de vrouw verspreid. Ze is ongeveer 1.70 meter lang, heeft een slank postuur en kort grijs haar. Op het moment van haar verdwijning droeg ze een lange zwarte rok en een zwarte jas.