'Ruim 400 tips over vermiste Sidney Lute uit Assendelft'

Bij de Duitse politie zijn ruim vierhonderd tips binnengekomen over de vermiste Sidney Lute (19) uit Assendelft. Dat meldt Crime Station. De jongen verdween eind 2016 en is daarna niet meer gezien. De politie Noord-Holland zegt tegen het online misdaadplatform dat er zeker vijftig tips 'zeer interessant' zijn.

De vele tips kwamen binnen nadat de Duitse variant van Opsporing Verzocht, Aktenzeichen XY... International, begin oktober aandacht besteedde aan de vermissing. "Er zitten zo’n 130 ‘meedenkertjes’ bij, maar ook 50 zeer interessante tips die allemaal nagelopen worden door de politie", aldus een woordvoerder tegen Crime Station. Bijzonder is dat er ook meerdere foto's zijn ingestuurd van personen van wie wordt vermoed dat het Sidney is.

In onderstaande video leggen we je uit wat je moet doen bij een vermissing:

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Al bijna 10 jaar vermist

Sidney vertrok eind oktober 2016 vanuit Assendelft naar een huisje in Groesbeek. Enkele weken later verbleef hij op vakantiepark De Wierde in Den Oever. Zijn ouders hadden op 7 december voor het laatst contact met hem. Drie dagen later checkte hij uit bij het vakantiepark.

Uit politieonderzoek bleek dat Sidney een treinkaartje had gekocht naar de Franse stad Colmar. Ook had hij online gezocht naar dunbevolkte gebieden en een verlaten ziekenhuis in de Vogezen. Zijn telefoon was voor het laatst actief in Straatsburg. Of hij daadwerkelijk in Colmar is aangekomen, is nooit vastgesteld. Meerdere zoekacties leverden niets op.

Familie hoopt op duidelijkheid

De familie van Sidney is blij met de grote hoeveelheid tips, schrijft het online misdaadplatform. Om de zoektocht te helpen, heeft de politie een verouderingsfoto laten maken die laat zien hoe Sidney er tegenwoordig mogelijk uitziet. Ook heeft de moeder van Sidney een beloning van 10.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip.