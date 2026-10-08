Sidney verdween tien jaar geleden spoorloos: moeder doet nu oproep op Duitse tv

De moeder van de sinds 2016 vermiste Sidney Lute uit Assendelft looft 10.000 euro uit voor de gouden tip die naar haar zoon leidt. Dat maakte ze bekend in het Duitse opsporingsprogramma 'Aktenzeichen XY... ungelöst'. Sidney verdween tien jaar geleden op 19-jarige leeftijd tijdens een reis door Frankrijk en is sindsdien spoorloos.

De verdwijning van Sidney krijgt aandacht in een speciale internationale editie van het Duitse tv-programma. Daarin worden vier onopgeloste zaken uit verschillende Europese landen behandeld die een link hebben met Duitsland. Met de uitzending hopen de makers nieuwe aanwijzingen te krijgen over wat er met de Nederlander is gebeurd.

Sidney Lute, zoals hij eruit zag op het moment van zijn verdwijning. Beeld: Politie.

Een verouderingsfoto van Sidney Lute. Beeld: Politie

Raadsel

Sidney vertrok in het najaar van 2016 op reis nadat zijn plannen om het leger in te gaan niet doorgingen. Zijn familie ontving nog enkele cryptische berichten van hem, maar daarna bleef het stil. Uit politieonderzoek bleek dat hij een treinkaartje naar de Franse stad Colmar had gekocht. Zijn mobiele telefoon werd op de dag van zijn verdwijning gevonden in Straatsburg.

Sindsdien ontbreekt ieder spoor van Sidney. Mogelijk bevindt hij zich in Duitsland, maar wat er precies met hem is gebeurd, is nog altijd een raadsel.

Met de beloning van 10.000 euro hoopt zijn moeder dat iemand zich alsnog meldt met informatie die kan helpen bij het terugvinden van haar zoon.

Weet je wat je moet doen als iemand vermist raakt? In de video bovenaan dit artikel leggen we dat voor je uit.