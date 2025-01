Politie dringend op zoek naar vermiste man (21) uit Sliedrecht

De politie is dringend op zoek naar een 21-jarige man uit Sliedrecht. Dat meldt politie Drechtsteden-Buiten op Instagram. Het zou gaan om een urgente vermissing, waarbij ook een burgernetmelding is verstuurd.

Het is onbekend hoe lang de man al vermist is. Volgens de burgernetmelding is de vermiste man ongeveer 1 meter 80 lang en heeft hij een mager postuur. Hij zou een zwart bomberjack en een zwarte joggingbroek dragen met een zwarte muts.

De politie vraagt iedereen die de man heeft gezien of tips hebben om 112 te bellen.