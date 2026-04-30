Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Zoekactie in water naar vermiste Johanna (81)

Vermissing

Vandaag, 19:51

Link gekopieerd

Het Landelijke Team Onderwaterzoekingen (LTOZ) zocht donderdagochtend naar de vermiste 81-jarige Johanna. De zoekactie vond plaats in het water langs de Werkerlaan in Zwolle. Dit ligt in de nabije omgeving van het verzorgingstehuis waar de vrouw verblijft.

Johanna is sinds maandag vermist. De zoekactie van donderdag was naar aanleiding van een speurhondenactie die woensdagavond plaatsvond. De politie heeft nog niets aangetroffen.

Beeld: Persbureau Heitink

Beeld: Persbureau Heitink

Oproep

De Officier van Dienst van de politie benadrukt nogmaals het belang van camerabeelden op dit moment. Het is namelijk nog niet duidelijk in welke richting Johanna is gelopen. Elke tip wordt serieus genomen.

Benieuwd wat je moet doen als er iemand in jouw omgeving vermist raakt? Bekijk dan de video bovenaan het artikel.

Door Redactie Hart van Nederland

Vermiste Johanna 'Jojo' (81) uit Zwolle: wie heeft haar gezien?

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.