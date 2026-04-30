Zoekactie in water naar vermiste Johanna (81)

Het Landelijke Team Onderwaterzoekingen (LTOZ) zocht donderdagochtend naar de vermiste 81-jarige Johanna. De zoekactie vond plaats in het water langs de Werkerlaan in Zwolle. Dit ligt in de nabije omgeving van het verzorgingstehuis waar de vrouw verblijft.

Johanna is sinds maandag vermist. De zoekactie van donderdag was naar aanleiding van een speurhondenactie die woensdagavond plaatsvond. De politie heeft nog niets aangetroffen.

Oproep

De Officier van Dienst van de politie benadrukt nogmaals het belang van camerabeelden op dit moment. Het is namelijk nog niet duidelijk in welke richting Johanna is gelopen. Elke tip wordt serieus genomen.

