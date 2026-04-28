Vermiste Johanna 'Jojo' (81) uit Zwolle: wie heeft haar gezien?

De 81-jarige Johanna, ook wel 'Jojo' genoemd, is sinds dinsdag 28 april vermist uit Zwolle. Ze werd voor het laatst gezien bij haar zorginstelling aan de Zandzege. Hoe ze is vertrokken en in welke richting, is niet duidelijk.

Johanna is 81 jaar oud en droeg vermoedelijk een blauwe polo met daarover een blauw gemêleerd jasje. Verder had ze een spijkerbroek aan, zwarte schoenen en een bruine ronde bril.

Tips

De politie roept mensen op om uit te kijken naar de vrouw. Iedereen die Johanna heeft gezien of weet waar ze mogelijk is, wordt gevraagd contact op te nemen via de opsporingstiplijn 0800-6070. In een noodsituatie kan direct 112 worden gebeld.