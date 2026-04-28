Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Vermiste Johanna 'Jojo' (81) uit Zwolle: wie heeft haar gezien?

Vandaag, 17:39 - Update: 1 uur geleden

Link gekopieerd

De 81-jarige Johanna, ook wel 'Jojo' genoemd, is sinds dinsdag 28 april vermist uit Zwolle. Ze werd voor het laatst gezien bij haar zorginstelling aan de Zandzege. Hoe ze is vertrokken en in welke richting, is niet duidelijk.

Johanna is 81 jaar oud en droeg vermoedelijk een blauwe polo met daarover een blauw gemêleerd jasje. Verder had ze een spijkerbroek aan, zwarte schoenen en een bruine ronde bril.

Tips

De politie roept mensen op om uit te kijken naar de vrouw. Iedereen die Johanna heeft gezien of weet waar ze mogelijk is, wordt gevraagd contact op te nemen via de opsporingstiplijn 0800-6070. In een noodsituatie kan direct 112 worden gebeld.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.