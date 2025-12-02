Vermiste vrouw (88) dood aangetroffen in Vollenhove

In de nacht van maandag op dinsdag is een overleden vrouw gevonden langs de Weg van Rollecate in Vollenhove. Na onderzoek bleek het te gaan om een vermiste 88-jarige vrouw uit dezelfde stad, waar maandagavond naar werd uitgekeken.

De vrouw werd rond 0.30 uur aangetroffen. Daarnaast werd ook haar rollator gevonden. De weg bleef uren afgesloten voor onderzoek. De politie sluit een misdrijf uit.