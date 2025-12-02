Vermiste vrouw (88) dood aangetroffen in Vollenhove

Vermissing
Vandaag, 10:06 - Update: 1 uur geleden
In de nacht van maandag op dinsdag is een overleden vrouw gevonden langs de Weg van Rollecate in Vollenhove. Na onderzoek bleek het te gaan om een vermiste 88-jarige vrouw uit dezelfde stad, waar maandagavond naar werd uitgekeken.
De vrouw werd rond 0.30 uur aangetroffen. Daarnaast werd ook haar rollator gevonden. De weg bleef uren afgesloten voor onderzoek. De politie sluit een misdrijf uit.
Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.