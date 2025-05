Gevonden lichaam in Julianadorp is van vermiste Albertus (68)

Het lichaam dat donderdagavond werd gevonden op het terrein van een zorginstelling in Julianadorp, is van de 68-jarige Albertus, die sinds woensdag werd vermist. Dat bevestigt de politie vrijdagochtend aan Hart van Nederland. Een misdrijf is uitgesloten.

Albertus, die ook wel Albert werd genoemd, werd woensdag voor het laatst gezien in Julianadorp. Sindsdien was de politie intensief naar hem op zoek, onder meer met een helikopter. In een eerdere Burgernetmelding werd gemeld dat hij mogelijk richting het strand was gelopen.