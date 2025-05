Lichaam gevonden op terrein zorginstelling Julianadorp

In Julianadorp is donderdagavond een overleden persoon aangetroffen, bevestigt de politie tegenover Hart van Nederland. Volgens een correspondent ter plaatse is het lichaam vlakbij een zorginstelling aan de Perenhout gevonden

Bij het aantreffen van het slachtoffer werden meteen twee ambulances en een traumateam opgeroepen, maar dat bleek te laat.

Op het terrein werd eerder op de dag nog gezocht naar een vermiste man (68), is te zien in bovenstaande video. Of het om de vermiste man gaat, kan de politie niet bevestigen. "Het onderzoek is nog in volle gang", laat een woordvoerder weten.