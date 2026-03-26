Grote zoekactie naar vermiste Marcel (57) in Bergen

Het Veteranen Search Team is donderdagochtend samen met de politie een zoekactie gestart naar de vermiste Marcel (57). Hij vertrok maandag te voet vanuit zijn zorginstelling in Bergen. Familie en politie maken zich grote zorgen over zijn vermissing.

Een groep van 67 vrijwilligers is samen met het team meerdere delen van de duinen in Bergen aan het doorzoeken op zoek naar Marcel. Ook helpt een droneteam van de politie mee aan de zoekactie.

Wil je weten wat je moet doen als er iemand in jouw omgeving vermist raakt? Zie onderstaande video: