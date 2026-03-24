Marcel (57) spoorloos na vertrek uit zorginstelling Bergen

Vermissing

Vandaag, 21:07

De 57-jarige Marcel is vermist uit een zorginstelling in Bergen. Hij vertrok maandag lopend en had geen jas aan. Rond 17.15 uur is hij voor het laatst gezien op de Bergerweg, daarna ontbreekt elk spoor. Familie en de politie maken zich grote zorgen over de vermissing van de man.

Marcel is ongeveer 1.75 meter lang, heeft een volslank postuur en een lichte huidskleur. Hij draagt een bril en had op het moment van zijn verdwijning een geruit overhemd met rood en een zwarte broek aan. Volgens betrokkenen kan hij een verwarde indruk maken.

Familie maakt zich zorgen om gezondheid

De familie van Marcel maakt zich grote zorgen. In een bericht op Facebook laten zij weten dat hij lijdt aan het syndroom van Korsakov, wat invloed kan hebben op zijn geheugen en gedrag.

Heb je Marcel sinds maandag 23 maart nog gezien of weet je waar hij is? Dan wordt gevraagd contact op te nemen met de politie. Dat kan via het tipformulier of de opsporingstiplijn op 0800-6070.

Dit is wat je kan doen als iemand uit je omgeving vermist raakt:

Door Redactie Hart van Nederland

