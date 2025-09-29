Politie deelt foto's van vermiste Luna (24) uit Amsterdam

De politie is op zoek naar de 24-jarige Luna, die vrijdag 26 september om 11.00 uur is weggelopen uit het AMC in Amsterdam. Later die middag, rond 14.00 uur, kwam zij aan op station Dieren. Ze is voor het laatst gezien in de omgeving van de Imboslaan. Zondag werd al een grote zoekactie georganiseerd.

Eerder werden er nog geen foto's gedeeld van de vermiste vrouw, de politie heeft dat maandag alsnog gedaan. Luna is 1,72 meter lang, heeft een tenger postuur en donkerblond haar tot op haar schouders. Ze droeg een zwarte broek, een zwart-wit gestreept shirt met lange mouwen, een zwarte jas met krijtstrepen en zwarte Adidas-schoenen met een witte streep.

De politie vraagt mensen die Luna hebben gezien of weten waar zij is, contact op te nemen.

