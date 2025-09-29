Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Politie deelt foto's van vermiste Luna (24) uit Amsterdam

Politie deelt foto's van vermiste Luna (24) uit Amsterdam

Vermissing

Vandaag, 12:42

Link gekopieerd

De politie is op zoek naar de 24-jarige Luna, die vrijdag 26 september om 11.00 uur is weggelopen uit het AMC in Amsterdam. Later die middag, rond 14.00 uur, kwam zij aan op station Dieren. Ze is voor het laatst gezien in de omgeving van de Imboslaan. Zondag werd al een grote zoekactie georganiseerd.

Eerder werden er nog geen foto's gedeeld van de vermiste vrouw, de politie heeft dat maandag alsnog gedaan. Luna is 1,72 meter lang, heeft een tenger postuur en donkerblond haar tot op haar schouders. Ze droeg een zwarte broek, een zwart-wit gestreept shirt met lange mouwen, een zwarte jas met krijtstrepen en zwarte Adidas-schoenen met een witte streep.

De politie vraagt mensen die Luna hebben gezien of weten waar zij is, contact op te nemen.

In onderstaande video leggen we uit wat je moet doen als iemand vermist raakt:

Hart van Nederland legt uit: wat moet je doen als iemand vermist raakt?
2:01

Hart van Nederland legt uit: wat moet je doen als iemand vermist raakt?

Lees ook

Grote zoekactie bij Dieren naar vermiste vrouw (24) uit Amsterdam
Grote zoekactie bij Dieren naar vermiste vrouw (24) uit Amsterdam

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.