Grote zoekactie bij Dieren naar vermiste vrouw (24) uit Amsterdam

Vermissing

Vandaag, 17:44

In de bossen bij Dieren is zondag een grote zoekactie gestart naar een 24-jarige vrouw uit Amsterdam. Zij wordt sinds vrijdag vermist.

Zo'n 70 vrijwilligers van het Veteranen Search Team (VST) en Stichting Inzet Reddingshonden Nederland (SIN) doorzoeken samen met de politie het gebied rond de Veldweg. Er worden ook speurhonden ingezet.

Volgens een woordvoerder van het VST kwam de vrouw vrijdagmiddag met de trein aan op station Dieren. Daarna is ze spoorloos verdwenen. In een Burgernetmelding staat dat ze rond 14.01 uur voor het laatst is gezien in de omgeving van de Imboslaan.

Signalement

De vrouw is 24 jaar oud, blank, heeft lang donkerblond tot bruin haar en een smal postuur. Ze droeg een shirt en een zwarte, wijde broek met een witte streep aan de zijkant. Mensen die haar zien, wordt gevraagd direct 112 te bellen.

