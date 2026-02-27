Drie vermiste tieners uit Sleeuwijk weer gevonden

De minderjarige jongen en twee minderjarige meisjes, die sinds woensdagavond vermist waren, zijn weer terecht. Dat meldt de politie vrijdag op X.

De tieners vertrokken woensdagavond te voet vanuit het Brabantse dorp Sleeuwijk en waren sindsdien spoorloos. De politie sprak van een urgente vermissing. Inmiddels is het drietal weer terecht. Hoe oud de tieners zijn en waar ze tussen de woensdagavond en vrijdagochtend verbleven, is niet bekend.

"De kinderen kunnen wel rekenen op een goed gesprek met de politie", belooft de woordvoerder van de politie.