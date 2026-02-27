Drie vermiste tieners uit Sleeuwijk weer gevonden

Vermissing
Vandaag, 08:46 - Update: 1 uur geleden
De minderjarige jongen en twee minderjarige meisjes, die sinds woensdagavond vermist waren, zijn weer terecht. Dat meldt de politie vrijdag op X.
De tieners vertrokken woensdagavond te voet vanuit het Brabantse dorp Sleeuwijk en waren sindsdien spoorloos. De politie sprak van een urgente vermissing. Inmiddels is het drietal weer terecht. Hoe oud de tieners zijn en waar ze tussen de woensdagavond en vrijdagochtend verbleven, is niet bekend.
"De kinderen kunnen wel rekenen op een goed gesprek met de politie", belooft de woordvoerder van de politie.
Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.