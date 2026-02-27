Grote zorgen om drie vermiste jonge tieners na vertrek uit Sleeuwijk

De politie is dringend op zoek naar een minderjarige jongen en twee minderjarige meisjes die sinds woensdagavond vermist zijn. De drie jonge tieners zijn vermoedelijk te voet vertrokken vanuit het dorp Sleeuwijk in Noord-Brabant.

De jongen heet Jesse. Hij is ongeveer 1,60 meter lang, heeft een tenger postuur en bruin krullend haar. Op het moment van zijn verdwijning droeg hij een donkere jas, een zwarte spijkerbroek en lichte schoenen.

Wat moet je doen als iemand vermist raakt? In onderstaande video leggen we het je uit.

2:01 Hart van Nederland legt uit: wat moet je doen als iemand vermist raakt?

Vermiste meisjes

Een van de meisjes heet Zoë. Zij heeft een tenger postuur en kort blond krullend haar. Ze droeg woensdag donkere kleding en is kleiner dan Jesse.

Het tweede meisje is ook kleiner dan Jesse en heeft net als Zoë blond haar. Haar naam is niet bekendgemaakt. Zij droeg een donkerblauwe hoodie met daaronder een wit T-shirt, een blauwe jas, een lichtblauwe spijkerbroek en witte sneakers. Ook had zij een zwarte rugzak bij zich.

Een van de vermiste tieners komt uit Hardinxveld-Giessendam. Hoe oud de tieners precies zijn, is niet bekendgemaakt. De politie vraagt mensen die informatie hebben over de verblijfplaats van de drie om zich te melden.