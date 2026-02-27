Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Grote zorgen om drie vermiste jonge tieners na vertrek uit Sleeuwijk

Grote zorgen om drie vermiste jonge tieners na vertrek uit Sleeuwijk

Vermissing

Vandaag, 00:30 - Update: 59 minuten geleden

Link gekopieerd

De politie is dringend op zoek naar een minderjarige jongen en twee minderjarige meisjes die sinds woensdagavond vermist zijn. De drie jonge tieners zijn vermoedelijk te voet vertrokken vanuit het dorp Sleeuwijk in Noord-Brabant.

De jongen heet Jesse. Hij is ongeveer 1,60 meter lang, heeft een tenger postuur en bruin krullend haar. Op het moment van zijn verdwijning droeg hij een donkere jas, een zwarte spijkerbroek en lichte schoenen.

Wat moet je doen als iemand vermist raakt? In onderstaande video leggen we het je uit.

Hart van Nederland legt uit: wat moet je doen als iemand vermist raakt?
2:01

Hart van Nederland legt uit: wat moet je doen als iemand vermist raakt?

Vermiste meisjes

Een van de meisjes heet Zoë. Zij heeft een tenger postuur en kort blond krullend haar. Ze droeg woensdag donkere kleding en is kleiner dan Jesse.

Het tweede meisje is ook kleiner dan Jesse en heeft net als Zoë blond haar. Haar naam is niet bekendgemaakt. Zij droeg een donkerblauwe hoodie met daaronder een wit T-shirt, een blauwe jas, een lichtblauwe spijkerbroek en witte sneakers. Ook had zij een zwarte rugzak bij zich.

Een van de vermiste tieners komt uit Hardinxveld-Giessendam. Hoe oud de tieners precies zijn, is niet bekendgemaakt. De politie vraagt mensen die informatie hebben over de verblijfplaats van de drie om zich te melden.

Door ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.