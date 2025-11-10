'Auto gevonden tijdens zoektocht naar vermiste Brigitte (57) uit Oss'

De politie heeft maandagavond vermoedelijk de auto van de vermiste Brigitte uit Oss gevonden. Dat meldt Omroep Brabant. De politie kreeg een melding van een witte Toyota Aygo aan de waterkant in Macharen. Agenten doen op dit moment onderzoek bij de auto.

Uit het onderzoek moet blijken of het inderdaad om de auto van de 57-jarige Brigitte gaat. De vrouw is sinds zaterdagmorgen vermist. De politie en de familie maken zich grote zorgen over haar welzijn.

In onderstaande video zie je wat je moet doen als iemand vermist raakt:

2:01 Hart van Nederland legt uit: wat moet je doen als iemand vermist raakt?

Brigitte vertrok volgens de politie zaterdagmorgen 8 november om 07.00 uur in haar witte Toyota Aygo met kenteken JJ-534-Z, ze had noch haar mobiele telefoon noch haar pinpas bij zich. 'Ze woont in een appartement in Oss, maar verbleef ook vaak bij haar moeder in Berghem', schrijft de politie.

Signalement

De politie geeft het volgende signalement: 'Brigitte heeft een mager postuur en is ongeveer 1.80 meter lang. Ze heeft kort stekelig haar. Ze draagt een zwarte broek en vermoedelijk een bordeauxkleurig jack.'

'Wie heeft Brigitte sinds gistermorgen 07.00 uur nog gezien in de buurt van Oss en/of Berghem?', vraagt de politie. Bel direct de politie op 0900-8844 of 0800-7000 (anoniem) als u informatie heeft over Brigitte en/of haar auto.'